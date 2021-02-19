Расходы на поддержку реестров Минюста превысили 420 миллионов в год

Министерство юстиции 15 февраля заключило соглашение с собственным ГП "Национальные информационные системы" ("НАИС") об обеспечении функционирования государственных реестров стоимостью 424,67 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Средства выделены на поддержку 16 реестров, держателем которых является Минюст в течение года.

Как и раньше, дороже всего обойдется поддержка Государственного реестра прав на недвижимое имущество – 129,62 млн грн в год или 10,8 млн грн в месяц. Это на 19% дороже стоимости его поддержки тем же госпредприятием "НАИС" в прошлом году, которая стоила госбюджету 109,16 млн грн в год или 9,1 млн грн в месяц.

Поддержка других реестров подорожала по сравнению с прошлым годом в среднем так же.

Как отмечает издание, в 2020 году минимальная зарплата составляла 4 723 - 5 000 грн, а в 2021 году составит 6 000 - 6 500 грн. Рост увеличивает базу для начисления ЕСВ, если "НАИС" привлекает к обеспечению работы реестров ФЛП.

Госпредприятие "НАИС" Минюста с ноября 2019 года возглавляет Алексей Бережной, сменивший на этом посту Станислава Лурье. Ранее Бережной владел ООО "УКР.ПЕЙ", ООО "УКР.ПЕЙ-Сервис" и ООО "УКР.ПЕЙ-Технолоджи", которые сейчас принадлежат Ивану Чигряю.

Напомним, ГП "НАИС" получает средства за оплату выдержек из реестров Минюста, которые перечисляются через платежный сервис "UAPAY", принадлежащий ООО "Софтинвест Холдинг" Анатолия и Дмитрия Зараховича. Эти двое также владеют ООО "Эс Ай Центр", которое в 2017 году выиграло тендер ГП "Украинский государственный центр радиочастот" на внедрение услуги переноса номера при смене оператора (MNP) за 39,58 млн грн.