Налоговая служба списала долги налогоплательщиков на 1,18 миллиарда, – Гетманцев

Государственная налоговая служба списала налоговый долг 3,65 млн налогоплательщиков на общую сумму 1,18 млрд грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своем Telegram-канале.

Он отметил, что это стало возможно благодаря норме закона №1072-IX.

"Безнадежный налоговый долг 6 655 819 налогоплательщиков в сумме, которая не превышала 3 060 гривен на 1 ноября, списан. Всего списано долгов на сумму 1 187 325,40 тыс. грн", – написал Гетманцев.

Также парламентарий отметил, что это позволит Налоговой службе сосредоточиться на взыскании действительно экономически оправданных налоговых долгов.

Напомним, в 2020 году парламент принял закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" №1072-ІХ.

В частности, норма документапозволяет списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн.