В аэропорту "Одесса" незаконно использовали оборудование с ионизирующим излучением, – Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум директорам предприятий в незаконном приобретении, использовании и передаче в субаренду ООО "Международный аэропорт "Одесса" радиоактивных материалов - источников ионизирующего излучения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Директора обществ передали в субаренду ООО "Международный аэропорт "Одесса" два промышленных рентгенотелевизионных интроскопа Rapiscan 620XR, которые были установлены, смонтированы и введены в эксплуатацию на территории Центрального аэропорта Одессы.

При этом оборудование, генерирующее ионизирующее излучение, использовалось без предусмотренного законом разрешения.

"Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности Украины запрещено осуществлять покупку, продажу, аренду, владение, использование, получение, передачу, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, перевозки, хранения источников ионизирующего излучения без предусмотренного законодательством разрешения", – отметили в Офисе генпрокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.