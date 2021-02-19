Суд по просьбе прокуратуры продлил сроки расследования против "Приватбанка" из-за депозитов Суркисов

Голосеевский районный суд Киева 15 февраля удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и продлил на год (до 22 февраля 2022 года) сроки досудебного расследования в уголовном производстве, которое было открыто в агусте 2019 года по обращению офшорных компаний семьи Суркисов.

Как пишет Finbalance, речь идет о расследовании невыполнения "Приватбанком" скандального постановления Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года, которым в рамках обеспечения иска суд обязал "Приватбанк" выполнять депозитные договоры, заключенные кипрским филиалом банка с офшорами Суркисов, на сумму $350 млн (в том числе $100 млн – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Согласно судебным материалам, расследование в этом уголовном производстве осуществляет полиция (Голосеевское управление Нацполиции в г.. Киеве).

Как уточняется в судебных материалах, по этому делу ни одно лицо не сообщено о подозрении, а дополнительный срок ждя расследования нужен следователю в т.ч. "для получения результатов запроса об оказании международной правовой помощи, которая продолжается сейчас".

Перед этим 9 декабря 2020 года Голосеевский райсуд Киева отказался удовлетворить жалобу представителя "Приватбанка" на постановление прокурора Киевской городской прокуратуры, которым банку было отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября 2020 года разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации. Однако 8 сентября 2020 года Верховный Суд приостановил выполнение указанного судебного решения.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе в Печерском суде были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка. Однако в январе Высший совет правосудия (ВРП) решила оставить без рассмотрения и вернуть "Приватбанку" жалобу в отношении судьи Вовка.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.

Вклады офшорных компаний Суркисов в кипрском филиале "Приватбанка" как средства связанных лиц попали под процедуру bail-in (фактически - списание) при национализации банка в декабре 2016 года.