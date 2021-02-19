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НКРЭКУ официально признала высокую концентрацию на рынке электроэнергии

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НКРЭКУ официально признала высокую концентрацию на рынке электроэнергии

Концентрация на энергетическом рынке Украины является высокой и свидетельствует о низкой конкуренции и угрозе монополизации.

Об этом говорится в отчете НКРЭКУ относительно функционирования рынка э/э в третьем квартале 2020 года, передает "Наші гроші".

Комиссия подсчитала, что индекс Херфиндаля-Хиршмана на рынке электроэнергии в двух торговых зонах (ОЭС и Бурштынский энергоостров) составил 2 388. Этот индекс позволяет оценить концентрацию конкретных субъектов хозяйствования на рынке и измеряется от 0 до 10 000.

Низким уровнем (высокая конкуренция) считается показатель от нуля до тысячи, средний уровень концентрации – до 1 800. Все, что больше, свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка с низкой конкуренцией и угрозой монополизации.

Наибольшую долю на рынке по объему продажи электроэнергии в разрезе собственников заняли: группа компаний государственной собственности, управление которыми совершает Минэнерго, – 34%, группа компаний "ДТЭК" – 25% и группа компаний государственной собственности, управление которыми совершает КМУ, – 23%.

При этом ситуация на Бурштынском энергоострове еще более угрожающая с тчки зрения конкуренции. Тут индекс Х-Х по подсчетам НКРЭКУ в третьем квартале достиг пикового значения 8 855. Это благодаря монопольному положению компании Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго", которая имела 79% объема отпуска энергии в этой торговой зоне. Калушская теплоцентраль имела 7%, еще несколько производителей "зеленой энергии" имели менее 2% каждый.

По данным НКРЭКУ, с середины 2019 года доля "ДТЭК" на рынке "зеленой" генерации оставалась наибольшей и колебалась от 19% до 36%. Далее с показателями меньше 10% идут китайская группа CNBM и другие компании.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Наші гроші"


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