Онлайн-сервисы для оплаты за газ используют 100 тысяч потребителей "Криворожгаза"

За шесть лет работы сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.uа его преимущества в Кривом Роге и Криворожском районе оценили 98,9 тыс потребителей, создав свой аккаунт.

Как сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз", использование онлайн-сервиса позволяет потребителям газа своевременно передавать показания газового счетчика и получать консультации онлайн.

"Возможности "Личного кабинета" позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация находится в одном месте. При необходимости можно узнать свой баланс, оплатить газ и его доставку в один клик, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом", – отмечается в сообщении.

При этом ноября 2020 года возможности "личного кабинета" на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены.

В частности, для удобства потребителей газа реализована возможность с одного аккаунта управлять одновременно 25 лицевыми счетами в различных газовых компаниях, независимо от их географического расположения. Таким образом, клиенты могут контролировать состояние не только своего лицевого счета, но и родственников, которые, например, не пользуются интернетом.

"Кроме того, одним из главных преимуществ, которое появилось в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить на комиссии банковского учреждения", – отметила менеджер по вопросам регионального развития Анастасия Озерян.

Читайте также: "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 25 новых объектов

Среди других онлайн-сервисов клиенты АО "Криворожгаз" могут пользоваться Viber-ботом и Telegram-ботом 7104, мобильными приложениями 104Mobile Light для iPhone и 104Mobile для Android.

"Даже жители отдаленных сел Криворожского района, имея доступ к интернету, могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить доставку газа, проверить счета и прочее", – подчеркивают в компании.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.