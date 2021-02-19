Нормативы продолжают нарушать 8 банков, – Нацбанк

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 февраля нарушали "Проминвестбанк" (65,76%), "Индустриалбанк" (50,90%) и "Сбербанк" (52,37%).

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Мегабанк" (28,43%), "Первый инвестиционный банк" (51,46%) и "Юнекс Банк" (28,71%), передает Интерфакс-Украина.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (93,24%), "Ощадбанк" (127,7%), "ПриватБанк" (103,67%) и "Индустриалбанк" (10,6%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (93,28%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2021 года установленные нормативы нарушали 10 банков, в том числе неплатежеспособный "Мисто Банк", который НБУ решил ликвидировать.