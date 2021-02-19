Кабмин утвердил пакеты по программе медицинских гарантий на 2021 год, – Минздрав

Кабинет министров Украины 15 февраля утвердил пакеты Программы медгарантий (ПМГ) на 2021 год, а также внес изменения в ПМГ на первый квартал 2021 года.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Постановлением предусмотрено введение нового пакета услуг по вакцинации населения от COVID-19. Также предусматривается отмена ковидного пакета для "экстренки". В то же время глобальная ставка для "экстренки" повысится до 235 грн в год, тогда как ранее она составляла 163 грн. Вводятся коэффициенты – 1,08 за выявление 100 чел. на 100 тыс. населения; 1,16 – за 100-200 чел.; 1,24 – за 200-300 чел., 1,32 – более чем за 300 чел.", - сказала она.

По словам замминистра, ПМГ на 2021 год будет включать 35 пакетов.