США расширят санкции против "Северного потока-2", – СМИ

Доклад о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток-2" будет представлен Конгрессу США в эту пятницу, 19 февраля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Интерфакс-Украина.

По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

При этом источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

Они отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен предпочитает не нападать на компании или отдельных лиц из таких стран, как Германия.

По его мнению, утверждают собеседники агентства, гораздо важнее найти дипломатическое решение и исправить последствия внешней политики экс-президента Дональда Трампа с его подходом "Америка прежде всего".

Во вторник у администрации президента США Джо Байдена наступал крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку проекта "Северный поток-2". Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций США. Тогда же Администрация Байдена вела переговоры с Берлином касательно будущего газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.