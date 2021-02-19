Кабмин дополнительно выделит 3,5 миллиарда на выплаты по безработице

Кабинет министров планирует выделить 3,49 млрд грн для выплаты Фондом общеобязательного государственного соцстрахования помощи по безработице.

Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован для обсуждения на портале Федерации профсоюзов, передает Finclub.

Согласно документу, средства будут выделены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства из специального фонда госбюджета на 2021 год.

В пояснительной записке отмечается, что в 2020 году произошел рост получателей помощи по безработице на 40%. На 1 января 2020 года их количество составило 285 тыс. человек, а на 1 января 2021 года – уже 400 тыс.

В связи с этим доходы в Фонд от оплаты работодателями ЕСВ не обеспечивали расходы, что приводило к задержкам по выплатам помощи по безработице.

В 2021 году финансовое положение Фонда также не стабилизировалось. Доходы не обеспечивают необходимости в расходах (среднедневные доходы составляют 57 млн грн, а необходимые расходы – 83 млн грн).

"Исходя из чрезвычайной необходимости социальной защиты безработных, обеспечение своевременности выплати помощи по безработице, сохранение занятости работников, недопущение усиления социального напряжение в обществе, а уже на сегодняшний день есть задержка по финансирования помощи по безработице в сумме 620,2 млн грн для 271 643 безработных, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме – 3 493 143,4 тыс. грн", – говорится в документе.