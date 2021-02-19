БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1709 відвідувачів онлайн
Новини Влада
2 775 8
вето (51) закон (1330) Зеленський (2233) конкурс (405) чиновник, урядовець (62)

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для чиновников из-за Витренко (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для чиновников из-за Витренко (обновлено)

Президент Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №4531 на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с предложениями президента 18 февраля.

На сайте Офиса президента Украины отмечено, что глава государства поддерживает восстановление конкурсов на должности государственной службы, однако просит Верховную Раду изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. 

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – заявил президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, пояснил, что президент ветировал закон из-за поправки об ограничении полномочий и.о. министра, затронувшей в первую очередь Юрия Витренко, которого депутаты дважды отказывались утвердить на этой должности.

"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", – цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, позволяющего разблокировать работу Министерства энергетики и выплату зарплат в энергосекторе.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 16 февраля.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В частности, документом  устанавливается сроки очередность проведения конкурсов на должности госслужбы категорий "А", "Б" и "В", которые занимают лица, назначенные по введенной на время карантина временной процедуре.

При этом установлено, что заключенные на время карантина контракты о прохождении государственной службы действуют до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев с дня вступления в силу этого закона.

Перед голосованием за принятие закона была поддержана поправка, которая ограничивает полномочия исполняющих обязанности министра. Кроме того, запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой. При этом был исключен пункт, запрещающий выполнять обязанности министра более 30 дней одному и тому же лицу, в случае если должность министра вакантна более 60 дней.

Напомним, на основании внесенных в законодательство весной 2020 года изменений Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я просто оставлю это тут.
Как ботоферма ЗЕленского работает на радость ЗЕлохам.

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для чиновников из-за Витренко - Цензор.НЕТ 9606
показати весь коментар
19.02.2021 12:00 Відповісти
Информация о результатах встречи в ОАЭ бывшего министра МВД Украины, а ныне сотрудника ГК РФ "Ростех" Виталия Захарченко и главы ОПУ президента Украины Ермака уже появилась в аппарате секретаря Совета безопасности РФ. Подробности после подтверждения.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показати весь коментар
19.02.2021 12:51 Відповісти
Даже шута избрав на место Президента Украины, без контроля народа за его деяниями, возобновляет себя и становится -"просто" цярем -"легетимным". ДАВНО порара пилку давать - корону пилить на голове.
показати весь коментар
19.02.2021 13:01 Відповісти
Тому так і живемо. Карантин до його дня народження, конкурси через якогось конкретного чинушу, кримінальна відповідальність для окремих людей. Це таких "державників" обрав народ України!...
показати весь коментар
19.02.2021 13:05 Відповісти
Я понял одно голосуй, не голосуй один хрен получишь х.....Даже при Порохе назначение были по комиссиям и далеко не все были порохоботами. Зеля говорит компромисс за растаможку, компромисс между кем и кем?! Я понял что опять нужно голосовать ногами и уезжать за бугор, пожелаю им - что бы они к 2022 году тварюки остались в составе: офис президента, кабинет министров и ВР, а на государственных предприятиях работали директор с 3мя классами образования (которых они сейчас назначают), уборщица и вахтерша. И пусть они принимают для себя свои барыжные законы. За 30 лет ни одного закона для людей, нахера вы там сидите?????!
показати весь коментар
19.02.2021 13:11 Відповісти
Бубині "хотелки" важливіші за державні інтереси.
показати весь коментар
19.02.2021 14:01 Відповісти
То чого ви євреї не пропонуєте нового міністра_-ВР вже два рази прокатала вітренко, але ви таки хочете продавити і заставити ВР проголосувати
показати весь коментар
19.02.2021 16:12 Відповісти
цікаво що там бубочці той виродок комуняцької курви відлизав чи відсмоктав, що гундосий ...андон так переймається його долею?
показати весь коментар
19.02.2021 16:14 Відповісти
 
 