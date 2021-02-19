NASA успешно посадила свой самый большой исследовательский аппарат на Марс. ФОТО

Межпланетный аппарат Perseverance ("Настойчивость") американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 22:56 по Киевскому времени.

Как отмечается в пресс-релизе NASA, это самый большой и самый совершенный марсоход, разработанный агентством.

Кроме самых совершенных камер, по сравнению с предыдущими марсоходами, аппарат также оборудован специально сконструированным вертолетом Ingenuity. Это экспериментальное устройство NASA хочет использовать, чтобы изучить возможности взлета и посадки в условиях марсианской атмосферы.

Perseverance уже передал первый снимок после посадки на Марс.

Миссия "Mars 2020", оснащенная передовыми технологиями, стартовала с космической станции на мысе Канаверал во Флориде 30 июля 2020 года.

Марсоход весом 1026 кг и размером примерно с автомобиль проведет несколько недель испытаний, прежде чем начнет свое двухлетнее научное исследование кратера Езеро на Марсе. Основной частью миссии является поиск признаков древней микробной жизни.

С этой целью миссия предусматривает возвращение образцов с Марса, что позволит изучить собранные образцы на Земле.