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NASA успешно посадила свой самый большой исследовательский аппарат на Марс. ФОТО

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NASA успешно посадила свой самый большой исследовательский аппарат на Марс. ФОТО

Межпланетный аппарат Perseverance ("Настойчивость") американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совершил успешную посадку на Марсе в четверг, 18 февраля, около 22:56 по Киевскому времени.

Как отмечается в пресс-релизе NASA, это самый большой и самый совершенный марсоход, разработанный агентством.

Кроме самых совершенных камер, по сравнению с предыдущими марсоходами, аппарат также оборудован специально сконструированным вертолетом Ingenuity. Это экспериментальное устройство NASA хочет использовать, чтобы изучить возможности взлета и посадки в условиях марсианской атмосферы.

Perseverance уже передал первый снимок после посадки на Марс.

NASA успешно посадила свой самый большой исследовательский аппарат на Марс 01

Миссия "Mars 2020", оснащенная передовыми технологиями, стартовала с космической станции на мысе Канаверал во Флориде 30 июля 2020 года.

Марсоход весом 1026 кг и размером примерно с автомобиль проведет несколько недель испытаний, прежде чем начнет свое двухлетнее научное исследование кратера Езеро на Марсе. Основной частью миссии является поиск признаков древней микробной жизни.

С этой целью миссия предусматривает возвращение образцов с Марса, что позволит изучить собранные образцы на Земле.

NASA успешно посадила свой самый большой исследовательский аппарат на Марс 02

Автор: Михайло Орлюк
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