Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой"
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Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у его формального собственника Владимира Макеенко.
Как передает БизнесЦензор, об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".
По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в отношении Владимира Макеенко.
"Со всех источников с 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого опровержения, наоборот", – заявил Порошенко.
Он добавил, что в четверг утром Макеенко попросил помощи для защиты канала.
"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть долги канала", – сообщил Порошенко.
"Два часа тому в реестре государственном конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился – уже два часа конечным бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital – структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", – добавил он.
Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже отображаются в реестре юрлиц.
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Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.
Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.
Напомним, ранее ГБР начало расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала "Прямой". Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
По данным СМИ, в июне 2019 года формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".
В феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.
Будь ласка, зачекайте...
А ще різке збільшення пенсій, а ще введено виплати на народження дітей.
А ще проведено справжню, не фейкову, люстрацію - в 2005 звільнено 20 тис. чиновників-кучмістів.
А ще Криворіжсталь відібрали у Ахметова.
А ще Катеринчук прикрив контрабанду на митниці.
А ще відбудовані палаци Чигирина і Батурина, Мистецький Арсенал, введено дубляж фільмів українською.
От пишуть часто, що він здав Україну Янику - от як??? Яким чином? Як в 2010 в нього рейтинг був аж 5%! Вибори 2010 пройшли без фальсифікацій, тому тут не стільки Юща треба звинувачувати, скільки жителів Юга-Вастока, які двічі судимого обрали! Бо в західних регіонах, де підтримували Юща, Яник набрав мало...
І от я, виборець Юща у 1 турі в 2010, але в 2 турі проголосував не за Яника, а за Юльку! І більшість виборців Юща так само вчинили!
Підсумок: Ющенко - гівно!
І хто ж бувший власник? - Регіанал Макеенко!
Правда Зебил, судя по всему, его опережает. Тырит больше.
Таки да национальная особенность...
Так он и так ее сосет.
Зелошары. Вы где?))))