БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1839 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
10 122 118
купівля (1258) Порошенко (1781) телебачення (382) Прямий_канал (6)

Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Порошенко объявил о покупке телеканала

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у его формального собственника Владимира Макеенко.

Как передает БизнесЦензор, об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".

По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в отношении Владимира Макеенко.

"Со всех источников с 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого опровержения, наоборот", – заявил Порошенко.

Он добавил, что в четверг утром Макеенко попросил помощи для защиты канала.

"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть долги канала", – сообщил Порошенко.

"Два часа тому в реестре государственном конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился – уже два часа конечным бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital – структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", – добавил он.

Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже отображаются в реестре юрлиц.

Порошенко объявил о покупке телеканала Прямой 01

Читайте также: Бывшая компания Зеленского через посредника продала права на "Лигу смеха" российскому каналу под санкциями

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.

Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.

Напомним, ранее ГБР начало расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала "Прямой". Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным СМИ, в июне 2019 года формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".

В феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+32
Порох красава - затралил зебила. Сам у себя купил "Прямый" канал Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 4494
показати весь коментар
18.02.2021 20:32
+29
это наверное даже хуже чем убить родного брата и обоготиться в 86 раз Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 2844 да зебобы?
показати весь коментар
18.02.2021 20:36
+22
У зебилоидов сейчас окончательно снесет крышу и они превратятся...Во что же они превратятся, если они уже оказались на том уровне, где оказались. Что может быть ниже зебила? Ничто.
показати весь коментар
18.02.2021 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мене Ющенко, як президент, цілком влаштовував... Високі зарплати, 7-8% росту ВВП, рекордні іноземні інвестиції в Україну. Ви ж не будете сперечатися, що найкраще в історії України ми жили при Ющі і саме тоді народ купував найбільше квартир і машин?

А ще різке збільшення пенсій, а ще введено виплати на народження дітей.
А ще проведено справжню, не фейкову, люстрацію - в 2005 звільнено 20 тис. чиновників-кучмістів.
А ще Криворіжсталь відібрали у Ахметова.
А ще Катеринчук прикрив контрабанду на митниці.
А ще відбудовані палаци Чигирина і Батурина, Мистецький Арсенал, введено дубляж фільмів українською.

От пишуть часто, що він здав Україну Янику - от як??? Яким чином? Як в 2010 в нього рейтинг був аж 5%! Вибори 2010 пройшли без фальсифікацій, тому тут не стільки Юща треба звинувачувати, скільки жителів Юга-Вастока, які двічі судимого обрали! Бо в західних регіонах, де підтримували Юща, Яник набрав мало...

І от я, виборець Юща у 1 турі в 2010, але в 2 турі проголосував не за Яника, а за Юльку! І більшість виборців Юща так само вчинили!
показати весь коментар
19.02.2021 11:12 Відповісти
Так, за час президенства Ющенка трохи пожили, було діло. Але з передвиборчої програми Гугнявого Месії "10 кроків назустріч людям" було виконано лише 2 пункти, виборці на це звернули увагу, то навіщо було обіцяти? Крім того, економічні здобутки саме при Ющенкові було віднесено до компетенції прем'єра, першим з яких була Юла. Електорат дратувало постійне протистояння у публічній площині Гугнявого Месії та Юли - треба було якось домовитись, а не показово ворогувати. Остаточно виборців розлютило внесення Ющенком кандидатури Януковича на пост прем'єра - і це після Помаранчового Майдану, на якому люди підтримали Гугнявого Месію у його протистоянні саме з колишнім ЗеКом Януковичем (тюремне прізвисько - "Хам"). Ющенко мав величезний кредит довіри народу на рішучі дії у боротьбі із злочинністю, насамперед, з корупцією. Практично на весь 2005 рік корупція зупинилася сама собою, оскільки корупціонери з острахом очикували початку обіцяного "злочинцям - тюрьми". А натомість Україна отримала Ющенкових "любих друзів" і корупціонери з кінця 2005 - початку 2006 років несамовито кинулися надолужувати втрачене. А здача Ющенком України Януковичу полягала саме у настирному використанні Гугнявим Месією адміністративного ресурсу Президента на пониження рейтингу Юли. А ще замість справжніх реформ були всілякі дурнуваті трипільські черепки, бджолярство, козацтво і решта інших недолугих витівок (і це тільки те, що першим прийшло на розум).
Підсумок: Ющенко - гівно!
показати весь коментар
19.02.2021 14:39 Відповісти
Этот комментарий я написал еще 03.02.2021р. «А как вам такая многоходовочка: сегодня закрываем «Ньс Ван», «112 Украина», «Zik» и провалившиеся рейтинги подымаем вверх. Потом, под похожим соусом, закрываем «Прямий», «5 Канал» и «Експресо».Таким образом, из информационных каналов, станутся «1+1», «Украина», «Интер» и «Наш». Потом ОПОЗЖ обращается в суд, и их каналы, естественно, восстанавливают, а «Прямий» и «Експресо», при наших судах, окажутся в пролете. А суды - это независимая ветвь власти и остается только развести руками и сказать: «Мы хотели как лучше, но не вышло». Дай Бог, чтобы я ошибался, но в нашей стране возможно все. Тем более, что уж больно специфичным было голосование членов СНБО - это настораживает, учитывая то, что, сколько раз они наш народ «кидали». Если будет без очередного подвоха, то решение очень правильное»
показати весь коментар
19.02.2021 10:15 Відповісти
Оце так подія... Петро купував свій же канал телебачення...
І хто ж бувший власник? - Регіанал Макеенко!
показати весь коментар
19.02.2021 10:19 Відповісти
Яка сумна новина! 😵📺
показати весь коментар
19.02.2021 10:54 Відповісти
Порох красава ))))
показати весь коментар
19.02.2021 10:59 Відповісти
А сколько Барыга спионерил в период руководства, не считал, не?
Правда Зебил, судя по всему, его опережает. Тырит больше.
Таки да национальная особенность...
показати весь коментар
19.02.2021 11:01 Відповісти
Второй раз спрашиваю, сколько?
показати весь коментар
19.02.2021 12:42 Відповісти
Значительно больше, чем дает тебе цукерок за вяканье Барыга
показати весь коментар
19.02.2021 15:33 Відповісти
балабол
показати весь коментар
19.02.2021 18:10 Відповісти
Молодец, пусть зебил теперь сосет писю.
показати весь коментар
19.02.2021 11:45 Відповісти
Бенину.
Так он и так ее сосет.
Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 8080 Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 8080 Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 8080
показати весь коментар
19.02.2021 11:51 Відповісти
Как работает ЗЕботоферка утырка Зеленского.
Зелошары. Вы где?))))
Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 4443
показати весь коментар
19.02.2021 12:02 Відповісти
так сразу против тебя введут санкции, ты представляешь как у него всё взлетит почти обратно?? два года пистеша сразу простят Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" - Цензор.НЕТ 1516
показати весь коментар
19.02.2021 13:07 Відповісти
Переоформил свою пропагандошку с левого фрика на офшроную налогоуклонистскую конторку и пытается на этом пропиариться хитрец,отправьте к ним инспекторов держпраци,пусть расскажут нам сколько работничков там оформлено и на какие зарплаты.
показати весь коментар
19.02.2021 13:11 Відповісти
Відкрию страшний секрет - так оформляють робітників мабуть на кожному каналі... Інакше звідкіля, наприклад, у Дубінського гроші на Порше, Мерси і Мазераті взялися? Явно не за офіційну зарплату на 1+1 купив їх!
показати весь коментар
19.02.2021 14:59 Відповісти
Миха шось було в роті, я тебе популяно объясняю, фрик это ты )))))
показати весь коментар
19.02.2021 18:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 