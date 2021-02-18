Минобороны использовало письма нардепа от партии Медведчука при закупках питания для военных

Народный депутат Александр Пономарев ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") направил в Министерство обороны письма с информацией о нескольких участниках тендеров на поставку продовольствия для военных, которая была получена от Налоговой службы в ответ на депутатский запрос.

В дальнейшем полученные от Пономарева данные Минобороны использовало против конкурентов фирмы "Вийськсервис-волонтер", которая этой зимой стала монопольным поставщиком продовольствия для армии, пишут Наші гроші.

Таким образом нардеп от партии Медведчука помог снять с торгов конкурентов "Вийськсервис-волонтера" по трем масштабным тендерам по организации питания для военных:

в Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидаемой стоимостью 525,5 млн грн;

в Житомирской, Киевской и Черкасской областях ожидаемой стоимостью 639,59 млн грн;

в Киеве, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидаемой стоимостью 559,69 млн грн.

В первом тендере претензии Пономарева касались фирмы "Маяк-Юг", которая в подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров предоставила заказчику свой контракт с ООО "Агроснаб-2008" стоимостью 55,58 млн грн.

Однако в полученной нардепом информации от ГНС в Черкасской области объем операций между компаниями составил всего 8,61 млн грн. Поэтому Минобороны отказало "Маяк-Юг" в участии в тендере. Фирма пыталась обжаловать это решение в АМКУ, однако безуспешно. А "Вийськсервис-волонтер" получил подряд на 524,8 млн грн.

Во втором и третьем тендере Александр Пономарев поставил под сомнение аналогичный договор ООО "Премиум Компани". На конкурс компания предоставила договор с ООО "Mile" на 65,01 млн грн.

Согласно полученным нардепом данным Главного управления ГНС в Киеве, "Премиум Компани" предоставило услуг для "Mile" всего на 33,11 млн грн. На основании этой информации участие "Премиум Компани" на торгах отменили. Компания обратилась в АМКУ с жалобой, где отметила, что находилась на учете ГНС в Черниговской области, которая подтвердила движение средств по контракту на 65 млн грн. Это позволило "Премиум Компани" не только восстановиться на тендерах, но и отменить определение "Вийськсервис-волонтера" победителем в обоих процедурах.

Как отмечает издание, структуры с орбиты самого нардепа Пономарева еще несколько лет назад также занимались поставкой для военных. Так, "Торговый дом Агринол" и "Регион-Ойл" продавали армии моторное масло производства "РУ НПП Агринол". В собственниках производственного предприятия ранее официально числился Александр Пономарев.

В 2018 году СБУ расследовала дело о взятках, которые структуры "Агринола" в 2016-2017 годах якобы предоставляли должностным лицам Минобороны и ВСУ за победу на тендерах. Было установлено, что поставленное "Агринолом" масло не соответствовала требованиям качества, из-за его использования вышло из строя более 20 танковых двигателей. Судебное дело получило огласку в прессе, однако так ничем и не завершилась.

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Как сообщалось, во время новогодних праздников Министерство обороны Украины определило победителей девяти тендеров по организации питания военнослужащих в 2021 году на общую сумму 4,33 млн грн. Из них семь тендеров на поставку продуктов в разных областях Украины общей стоимостью 3,7 млрд грн выиграло ООО "Вийськсервис-Волонтер". Две закупки на сумму 631,33 млн грн выиграло ООО "Ресурс-Сервис КМ".

На каждый из тендеров подавались в среднем шесть-восемь претендентов, однако заказчику ни на одном не удалось сэкономить: цена контракта в семи тендерах уменьшилась всего на 1% от ожидаемой стоимости, две закупки "Вийськсервис-Волонтер" вообще выиграл по ожидаемой стоимости.

При этом на всех тендерах были предложения компаний на 10% ниже победителей. Однако Министерство отсекло все дешевые варианты из-за несоответствия требованиям дохода от реализации продукции.

ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс. гривен основано в октябре 2016 году киевлянином Сергеем Ветром, которому сегодня принадлежит доля в 96%. Его младшим компаньоном выступает киевлянка Надежда Зинина, ей принадлежит 4%. Фирма вошла на тендеры Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и получила подряды на питание военных на 3,17 млрдгрн.

Фирма связана с группой компаний, чью связанность ранее установил АМКУ и оштрафовал вместе с другими заговорщиками на 869 млн грн за сговор на тендерах по питанию военнослужащих в 2016 году.

ООО "Ресурс-Сервис КМ" с уставным капиталом в 30 тыс. грн основано в Киеве в феврале 2018 года жительницей оккупированного Донецка Лилией Сапожник.

Обе фирмы фигурируют в уголовном производстве по присвоению средств социальной программы по питанию в 2018-2020 годах для детей Волынской и Ривненской областей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Дело открыли в январе 2020 по материалам Службы безопасности Украины. По информации СБУ, фирмы имеют одного фактического владельца.

Победителей новогодних тендеров Минобороны также объединяют одинаковые цены, буквально до копейки, на основные продукты для военных частей, дислоцированных в противоположных регионах Украины. Например, цены на продукты из договора "Вийськсервис-Волонтер" для военных в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях абсолютно идентичны ценам "Ресурс-Сервис КМ" для военных в Донецкой и Луганской областях. При этом цены поставщиков Минобороны намного выше рыночных.