Верховный Суд вернул государству цехи завода "Большевик", – ФГИ

18 февраля Кассационный суд поддержал позицию Фонда госимущества по делу о отчужденного имущества АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"), отклонил требования ООО "Агромил Дистрибьюшн" и оставил в силе решение о возвращении в собственность государства 5 объектов предприятия.

Как сообщает пресс-служба ФГИ, решение суда имеет большое значение для приватизации предприятия, ведь восстановление целостности имущественного комплекса АО "ПКМЗ" гарантирует привлечение максимума инвестиций в госбюджет на предстоящем аукционе.

В Фонде напомнили, что указанные 5 объектов завода были незаконно проданы на торгах ГП "СЕТАМ" в октябре 2019 году. Фонд госимущества сразу отстранил директора предприятия и обратился в суд для отмены торгов и возвращение зданий завода.

В прошлом году Фонд добился признания торгов торов недействительными, 5 незаконно отчужденных объектов должны были вернуться в состав АО "ПКМЗ". Однако отмены этого решения в Верховном Суде требовало ООО "Агромил Дистрибьюшн", которое незаконно завладело имуществом предприятия.

"Однако Кассационный суд принял решение в пользу государства и поставил точку в деле, все требования указанной компании были отклонены. Такая позиция высшей инстанции станет основой для победы в трех других судебных процессах по незаконно отчужденному имуществу "Большевика", и тогда целостность "Большевика" будет окончательно восстановлена", – надеются в Фонде.

В сообщении также отмечается, что сейчас НАБУ осуществляет процессуальное производство по уголовному делу по признакам правонарушений должностных лиц АО "ПКМЗ", ООО "Агромил Дистрибьюшн", ООО "ФК "Меридиан", должностных лиц Драбивского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области и ГП "СЕТАМ" при отчуждении и реализации имущества АО "ПКМЗ", в результате чего государству в лице Фонда государственного имущества Украины был нанесен ущерб в особо крупном размере.

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Как сообщалось, Киевский горсовет планирует выкупить цех №5 у АО "Первый Киевский машиностроительный завод" для достройки Шулявского путепровода.

В декабре 2019 года Киевская прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски на заводе "Большевик" (с 2018 года – "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) в связи с продажей почти 6,4 тыс. кв. м принадлежащих предприятию помещений на организованных госпредприятием "СЕТАМ" торгах, несмотря на действующий запрет.

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик".

В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

Согласно отчету предприятия на его сайте, в январе-июне 2020 года оно получило почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый доход вырос на 21,8% - до 59,43 млн грн. На 1 июля текущего года на заводе работало 315 человек.

KPMG, согласно информации на его сайте, работает в Украине c 1992 года, предоставляет аудиторские, налогово-юридические, консультационные услуги, и услуги форензик. Согласно госреестру, в стране зарегистрированы ООО "КПМГ-Украина", на 100% подконтрольное британской KPMGLimited, и ЧАО "КПМГ Аудит", в котором "КПМГ-Украина" владеет 30%, а 46,0169% принадлежит Анне Пархоменко и 23,9831% – Андрею Цымбалу.