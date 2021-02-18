В план цифровой трансформации вошли 12 проектов по защите окружающей среды
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Среди 94 масштабных проектов цифровой трансформации, которые будут реализовывать ближайшие три года, 12 - в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
План цифровой трансформации страны сегодня представил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В частности, будет проводиться работа над цифровой трансформацией по проектам:
- биологического и ландшафтного разнообразия (е-ПЗФ)
- водного хозяйства (е-Вода)
- лесного хозяйства (е-Лес)
- рыбного хозяйства (е-Рыболов)
- рационального использования недр (е-Недропользование)
- обращение с отходами (е-Отходы)
- государственного надзора в сфере охраны окружающей природной среды (е-Контроль)
- мониторинга окружающей среды (е-Окружающая среда)
- охраны атмосферного воздуха (е-Воздух)
- стратегической экологической оценки (е-СЕО)
- оценки воздействия на окружающую среду (е-ОВД)
- обращения с пестицидами и агрохимикатами (е-Пестициды)
"Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию в Украине. По данным Минцифры, онлайн-услугами стали пользоваться в пять раз больше украинцев. Сфера защиты окружающей среды тоже диджитализируется. Нам важно быстро адаптироваться к требованиям времени и создать удобные инструменты диалога с гражданами и бизнесом. Мы планируем провести 100% автоматизацию всех административных услуг стремимся, чтобы управленческие решения базировались не в субъективных данных, а генерировались с помощью современных технологий и IТ-продуктов", - прокомментировал заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации Руслан Стрелец.
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