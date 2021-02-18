В план цифровой трансформации вошли 12 проектов по защите окружающей среды

Среди 94 масштабных проектов цифровой трансформации, которые будут реализовывать ближайшие три года, 12 - в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

План цифровой трансформации страны сегодня представил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В частности, будет проводиться работа над цифровой трансформацией по проектам:

биологического и ландшафтного разнообразия (е-ПЗФ)

водного хозяйства (е-Вода)

лесного хозяйства (е-Лес)

рыбного хозяйства (е-Рыболов)

рационального использования недр (е-Недропользование)

обращение с отходами (е-Отходы)

государственного надзора в сфере охраны окружающей природной среды (е-Контроль)

мониторинга окружающей среды (е-Окружающая среда)

охраны атмосферного воздуха (е-Воздух)

стратегической экологической оценки (е-СЕО)

оценки воздействия на окружающую среду (е-ОВД)

обращения с пестицидами и агрохимикатами (е-Пестициды)

"Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию в Украине. По данным Минцифры, онлайн-услугами стали пользоваться в пять раз больше украинцев. Сфера защиты окружающей среды тоже диджитализируется. Нам важно быстро адаптироваться к требованиям времени и создать удобные инструменты диалога с гражданами и бизнесом. Мы планируем провести 100% автоматизацию всех административных услуг стремимся, чтобы управленческие решения базировались не в субъективных данных, а генерировались с помощью современных технологий и IТ-продуктов", - прокомментировал заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации Руслан Стрелец.