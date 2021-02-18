Россия потратит $70 миллионов на утилизацию тяжелого атомного крейсера

Утилизация российского тяжелого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" начнется в этом году.

Согласно материалам портала госзакупок РФ, "Росатом" заключил договор с 30 судоремонтным заводом на "Утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" стоимостью 5 млрд рублей (около $68 млн по текущему курсу), передает Интерфакс.

Крейсер должны установить на разделочной стапель 30 судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

По данным источников агентства, решение об утилизации атомного крейсера было принято после оценки технического состояния корабля.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" (до 1992 года носил название "Киров") был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределенной, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" было построено четыре крейсера. Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации. Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит модернизацию. После завершения работ на модернизацию также планируется отправить четвертый крейсер проекта - "Петр Великий".