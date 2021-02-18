СБУ предотвратила контрабанду ценной древесины в ЕС на 300 тысяч евро
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Служба безопасности Украины предупредила незаконный экспорт в страны Европейского союза ценных пород дерева совокупной стоимостью 300 тыс. евро.
Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.
"Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенной документации была внесена ложная информация. Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту "Черкассы-Центральный" Киевской таможни", - сказано в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство.
Джерело: Telegram
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