Доля кукурузы и пшеницы в посевах зерновых за 15 лет увеличилась на 23%, – торгпред

Доля кукурузы и пшеницы в структуре посевов зерновых увеличилась с 55% до 78% за последние 15 лет.

Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в авторской колонке для "Экономической правды".

По данным Качки, посевы пшеницы, кукурузы, ячменя, сои, рапса и подсолнечника суммарно заняли 83% всех посевных площадей сельхозкультур в 2020 году, вследствие чего зерновой сектор Украины постепенно трансформируется в монокультурный.

Качка отметил, что знание мировых пищевых предпочтений может способствовать развитию традиционных с/х культур. Так, посевные площади под горох выросли с 2015 года по настоящее время на 39% – до 238 тыс. га, а средний объем экспорта сушеного гороха за 2017-2019 годы вырос в 2,3 раза – до $126 млн в денежном выражении. По данным замминистра, посевы под фасоль выросли с 2015 года по 2020 год на 36%, до 48 тыс. га, а выручка за период c 2015 по 2019 год увеличились в 10 раз – до $16 млн.

Качка уточнил, что с 2015 по 2020 год посевы под рожью сократились на 9%, до 116 тыс. га, овсом на 6% -–до 183 тыс. га и гречкой на 41% – до 69 тыс. га в связи с снижением интереса к данным культурам среди производителей и конечных потребителей.

Драйвером развития зернового рынка Украины при этом замминистра считает экспорт, а не внутреннего потребителя. Украина к 2029 году может увеличить производство зерна до 85 млн тонн, а экспорт – до 68 млн тонн, сообщил торгпредставитель Украины, ссылаясь на данные международной организации OECD-FAO.

Качка отметил, что рост мирового потребления зерновых будет побуждать Украину наращивать производство и экспорт зерна. При этом стране придется улучшать качество продукции, так как Украина воспринимается в мире как поставщик дешевого и преимущественно фуражного зерна, в связи с чем цены на украинскую пшеницу на 8-10% ниже аналогичных цен РФ, на 17-20% – Франции, на 28-35% – США. По мнению замминистра, в будущем требования к зерновым будут расти, и Украина должна участвовать в их формировании.

По данным замминистра, изменение климата окажет значительное влияние на сельское хозяйство. Так, при росте среднегодовой температуры на 1,1 градусов по Цельсию за период 1998-2017 годов смещение природных зон привело к росту выращивания кукурузы на Полесье и культивации засухоустойчивых видов вроде сорго на юге, ежегодные посевы которого колеблются в пределах 50 тыс. га.