Для подписания меморандума о запуске рынка капиталов осталось решить один вопрос, – НКЦБФР

Для подписания Меморандума о создании рынка капиталов в Украине сторонам осталось согласовать один спорный вопрос.

Об этом шла речь во время обсуждения меморандума при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля с чиновниками и международными партнерами, передает пресс-служба Кабмина.

В ходе встречи Шмыгаль напомнил, что во время прошлой встречи была представлена ​​дорожная карта развития рынка капитала в Украине и была достигнута договоренность о наработке проекта Меморандума.

"Меморандум должен удовлетворить всех подписантов. Для меня важен результат и корректный процесс привлечения партнеров. Документ должен засвидетельствовать намерения сторон, дать нам возможность начать работать над дорожной картой и двигаться вперед", - отметил Шмыгаль.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев во время встречи отметил, что текст Меморандума согласован, остается дискуссия по одному вопросу. По словам Хромаева, все конструктивные предложения сторон были учтены, и Меморандум практически готов к подписанию.

Со своей стороны директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси заметил, что стороны достигли большого прогресса в разработке концепции создания рынка капиталов, и USAID готов работать совместно, чтобы превратить ее в реальность. Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров.

Кроме того, Гаусси подчеркнул, что USAID, в знак приверженности к воплощению идеи в жизнь, даст распоряжение начать процесс закупки и процесс технико-экономического обоснования проекта, чтобы двигаться вперед.

Как отметила старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко, документ отображает стремление всех участников рынка в том, что необходимо создать эффективный рынок, который поможет привлечь инвестиции в Украину.

Представительница Американской торговой палаты Елена Кошарная подчеркнула, что ACC поддерживает Меморандум, так как это является уникальной возможностью для создания рынка капиталов в Украине. Кошарная добавила, что впервые видит проект, когда бы все стороны сплотились вокруг результата.

Как сообщалось, концепция развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября на совещании по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине. Участие в нем приняли премьер, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что создание инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине может занять три года.