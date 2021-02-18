Количество жителей Украины в 2020 году сократилось на 314 тысяч, – Госстат

Количество жителей Украины в течение 2020 года сократилось на 314 062 человека и достигло отметки в 41,59 млн украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2021 года, составила 41,59 млн человек", - сказано в экспресс-выпуске Госстата, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, количество смертей в Украине значительно превышает количество детей, рожденных живыми (48 живорождений на 100 умерших украинцев).

При этом, в прошлом году сокращение населения происходило преимущественно по естественным причинам (616 835 смертей), а миграция за границу слабо влияла на количество жителей Украины (за год мигрировало всего 9 316 украинцев).

В то же время, в 2019 году число мигрантов было выше в более чем два раза (21 512), а количество жителей Украины в целом сократилось на 250 785 человек, что на 63,2 тыс. меньше, чем в 2020 году.