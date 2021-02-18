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Минобороны закупило непригодных аппаратов вентиляции легких на 11 миллионов, – ГБР

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Минобороны закупило непригодных аппаратов вентиляции легких на 11 миллионов, – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило преступную деятельность должностных лиц Министерства обороны при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба ГБУ, в рамках расследования дела 16 февраля в Киеве были проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

По данным следствия, в мае 2020 года Министерство обороны в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины осуществило ​​закупку аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн.

"Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", – подчеркивают в ГБР.

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Автор: Галина Ялівець
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