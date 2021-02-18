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На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса. ФОТО

Новини БізнесЦензор Транспорт

На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса. ФОТО

В ближайшие два дня на автобусных маршрутах №24 и №55 в Киеве будет работать электробус.

Как уточнил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, в рамках опытных испытаний электробус пока что будет курсировать без пассажиров, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. 

По словам чиновника, это электробус белорусского производства, прежде всего планируется проверить его эффективность при работе зимой в условиях низкой температуры воздуха.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что пока речь идет именно о тестировании, а не о закупке указанной модели электробуса и именно у этого производителя.

На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса 01

При этом Густелев отметил, что это не первое тестовое испытание электробусов в Киеве. В прошлом году в тестовом режиме курсировал электробус китайского производства. Производители электробусов тестируют работу машины в различных климатических условиях. Также Киев интересен для испытаний, учитывая рельеф города.

"Несомненными преимуществами электробусов является их экономичность в эксплуатации и экологичность. Однако ценовой аспект надо тоже учитывать. Например, цена этого электробуса составляет около 15 млн грн. Это более чем в два раза дороже, чем похожий по параметрам дизельный автобус с двигателем Евро-5. Кроме того, полноценное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта столицы неразрывно связано с созданием дорогостоящей инфраструктуры, которую надо строить "с нуля". Это значительная нагрузка на городской бюджет", – отметил Густелев.

Однако, по словам чиновника, постепенное внедрение электробусов на маршруты КП "Киевпастранс" запланировано в 2021-2023 годах. В частности, Киев планирует приобрести 20 электробусов за средства от реализации квот на выбросы по Киотскому протоколу.

Автор: Михайло Орлюк
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фото "электробуса" или просто наклейки? че за нах... - На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса - Цензор.НЕТ 3136
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18.02.2021 21:15 Відповісти
тю блин не подумал... Так у нас уже есть тролейбусы)) На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса - Цензор.НЕТ 5493
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18.02.2021 21:17 Відповісти
апять бєларуссам нада завідавать бєлай русскай завісьтью?
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18.02.2021 21:26 Відповісти
Похоже намечается очередная закупка импорта за бюджетные средства? А потом будем недоумевать. почему мы так хреново живем и почему у нас закрываются заводы, а народ в Польшу на заработки уезжает?
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18.02.2021 22:35 Відповісти
Купівля будь чого у країн-союзників ***** є державним злочином і спонсорством війни проти України. Крапка. Ніякого виправдання таких злочинів просто не існує. На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса - Цензор.НЕТ 2122
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18.02.2021 22:55 Відповісти
Ты что, дебил?
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19.02.2021 11:38 Відповісти
Так у Львові роблять електробуси Електрон і Львів півроку тому закупив щось 200 чи 250 їх... За кілька років поставлять. Чому КИїв у Бацьки купує???
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18.02.2021 23:00 Відповісти
А як ще вкрасти з відкатів?
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Бо «прокладка» даэ гроші у кишеню
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19.02.2021 15:54 Відповісти
 
 