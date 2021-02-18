Польша будет бесплатно вакцинировать украинцев без медицинской страховки

В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса вакциной обеспечат всех граждан Украины, которые легально находятся в стране, но могут не иметь медицинской страховки.

Об этом сообщили в Минздраве Польши в ответ на запрос Укринформа.

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например имеют карту временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны", – сообщили в польском министерстве.

В ведомстве уточнили, что для прививки нужно будет предъявить паспорт.

Вакцинация иностранцев, в том числе граждан Украины, будет проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, после того, как прививки получат все граждане Польши в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя, работники силовых структур) и втором (лица с хроническими заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.

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По данным Главного статистического управления Польши, по состоянию на начало 2020 году в стране могли находиться примерно 1,3 млн граждан Украины.

По состоянию на январь 2021 года более 530 тыс. граждан Украины имеют государственную медицинскую страховку (ZUS), 244,2 тыс. граждан Украины имеют карты временного и постоянного пребывания в Республике Польша.

В апреле 2020 года власти Польши позволили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, которые на момент локдауна легально находились в стране, оставаться в Польшепосле завершения действия визы на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма действует по сей день.

На сегодня в Польше выполнено уже почти 2,4 млн прививок. Сейчас в стране одновременно продолжается продолжается нулевой и первый этап вакцинации.

По последним данным, по состоянию на четверг, 18 февраля, в Польше было сделано 2,29 млн прививок. Вторую дозу получили более 774 тыс. человек, в том числе 94% медиков.

Как сообщалось, Польша заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.