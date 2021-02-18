Крюковский завод сократил производство вагонов в январе в 11 раз

Крупнейший в Украине "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе 2021 года произвел всего 23 грузовых вагона, что на 90,9% или на 230 вагонов меньше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета.

При этом в январе 2021 года КВСЗ не произвел ни одного пассажирского вагона и локомотива, как и в январе 2020 года.

В феврале 2021 года предприятие работает 11 дней.

Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод в 2020 году произвел 1 569 грузовых вагонов, что на 70% или на 3 668 вагонов меньше, чем в 2019 году. Кроме этого, КВСЗ в прошлом году произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как в 2019 году – 18 штук.





В 2019 году завод выпустил 5,28 тыс. грузовых вагонов, что на 43,2% больше, чем годом ранее (3 686 единиц), а также увеличил чистую прибыль (неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый доход КВСЗ вырос на 50,7% – до 8,31 млрд грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.