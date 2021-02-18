Кабмин разрешил связанной с арабской Maximus Air авиакомпании возить военные грузы
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Кабинет министров Украины разрешил ООО "Максимус Эирлайнс" (Киев) до июля 2025 года предоставлять услуги по авиаперевозкам товаров военного назначения.
Правительство постановлением №107 от 17 февраля 2021 года, в частности, предоставило "Максимус Эирлайнс" сроком до 1 июля 2025 года полномочия на право осуществления экспорта услуг по авиаперевозкам товаров военного назначения, передает Интерфакс-Украина.
По мнению Кабмина, это будет способствовать внешнеэкономической деятельности украинской авиакомпании и увеличит поступления в госбюджет.
Cогласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарами "Максимус Эирлайнс" являются авиакомпания Maximus Air, зарегистрированная в ОАЭ (49%), и физлицо Р. Абд Альразак Вамид (52%).
Maximus Air - одна из крупнейших грузовых авиакомпаний в ОАЭ, специализируется на решениях для сквозных грузовых перевозок и негабаритных грузов.
Флот Maximus Air включает самолеты Ан-124-100 ("Руслан") 2003 года производства, Ил-76ТД 1992 года производства и Ил-76 (в Госреестре цивильной авиации Украины отсутствует).
Выручка ООО "Максимус Эирлайнс" в 2018 году составила 23,03 млн грн, чистая прибыль - 2,2 млн грн. При этом в 2019 году компания получила чистый убыток в размере 1,25 млн грн при увеличении выручки до 40,73 млн грн.
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