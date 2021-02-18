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Рада дополнительно выделит 140 миллионов Центру микрохирургии глаза

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Рада дополнительно выделит 140 миллионов Центру микрохирургии глаза

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2021 год" о финансовом обеспечении деятельности Центра микрохирургии глаза".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4649 в первом чтении проголосовали 274 народных депутата.

Законопроектом предлагается увеличить расходы по бюджетной программе КПКВК 2301110 "Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения" в сумме 138,76 млн грн за счет уменьшения на такую же сумму расходов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его целью является "финансовое обеспечение деятельности Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" в 2021 году, которая относится к сфере управления Министерства здравоохранения.

Авторы законопроекта отмечают, что до 2020 года "Центр микрохирургии глаза" находился в коммунальной собственности Киева, а его финансирование осуществлялось преимущественно за счет средств медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Однако распоряжением Кабмина в ноябре 2020 года медучреждение было передано в управление Минздрава.

При этом, по данным "Центра микрохирургии глава", нехватка средств в 2021 году на выплату заработной платы составляет 79,9 млн грн для 470 сотрудников, для выплаты начислений на оплату дополнительно нужно 17,58 млн грн, на оборудование и инвентарь – 1,14 млн грн, медикаменты и перевязочные материалы – 28,67 млн грн, продукты питания – 1,34 млн грн, оплату услуг (кроме коммунальных) – 6,58 млн грн, оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 3,53 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк
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