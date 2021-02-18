Кабмин принял шесть постановлений для имплементации закона об оборонных закупках
Новини БізнесЦензор Влада
На заседании правительства 17 февраля было принято шесть постановлений Кабинета министров по имплементации закона Украины "Об оборонных закупках", разработанных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
По словам Уруского, пять постановлений предусматривают внесение изменений в уже существующие документы:
- "Об утверждении порядка восстановления, ремонта, модернизации, увеличения установленного ресурса и срока службы (хранения) вооружения, военной и специальной техники, за которыми не осуществляется авторский надзор";
- "Об утверждении Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по компенсационным (офсетными) договорам";
- "Об образовании офсетной комиссии";
- "О внесении изменений в Порядок поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введения чрезвычайного положения, проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции";
- "О внесении изменений в Порядок составления единого сквозного плана создания образца (системы, комплекса) вооружения, военной и специальной техники".
Кроме того, Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка проведения испытаний и принятия на вооружение (снабжение) образцов вооружения, военной и специальной техники, средств и оборудования иностранного производства".
Еще четыре постановления Правительства, разработаны Минстрагепромом, находятся на завершающей стадии проработки и в ближайшее время будут представлены на рассмотрение Кабинета министров Украины.
Будь ласка, зачекайте...