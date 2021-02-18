Нацкомиссия назначила контролера Оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала кандидатуру Ирины Комариды на должность контролера ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Кроме того, НКРЭКУ утвердила условия договора между контролером и ОГТСУ, передает Интерфакс-Украина.

Член комиссии Ольга Бабий в ходе заседания отметила: "Это революционное решение, наконец, мы выполнили все требования к сертификации ОГТСУ".

По ее словам, предложенная оператором ГТСУ кандидатура Комариды не имеет конфликта интересов с ним, соответствует требованиям законодательства, утверждена его наблюдательным советом и прошла соответствующую проверку.

В обосновании к постановлению говорится, что контролер, в частности, отвечает за мониторинг выполнения программы соответствия ОГТСУ, разработку его ежегодного отчета о выполнении этой программы, а также информирование регулятора о любых существенных нарушениях ее выполнения и отчетность перед ним о любых коммерческих и финансовых отношениях между вертикально-интегрированной организацией и ОГСУ.

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Согласно декларациям Комариды за 2016 год в открытом доступе, она была помощником народного депутата. В 2018 году подавала декларацию за 2017 год в качестве кандидата на должность помощника народного депутата.

Согласно декларации, Комариде, в частности, принадлежит половина квартиры в Киеве площадью 50 кв. м, которая оценена немногим более 1 млн грн, а также половина земельного участка площадью 1250 кв. м, половина жилого дома площадью почти 200 кв. м в Киевской области.

По данным проекта "Посіпаки", Комарида была помощником народного депутата Ольги Бельковой 8-го и 9-го созыва, занимающей сейчас должность директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ОГТСУ.