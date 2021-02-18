"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда к 8 марта

Накануне первых весенних длинных выходных "Укрзализныця" добавила восемь поездов, пять из которых – в карпатском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, 5 и 9 марта из Киева в Ивано-Франковск отправится поезд №43. Из столицы состав выедет в 19:06 и завершит рейс в 05:43 следующих суток. В обратном направлении поезд будет отправляться 4 и 8 марта в 21:55 и прибудет в Киев в 08:48.

Также добавят поезд №235 Киев-Ужгород. Из столицы отправление состоится 5 и 7 марта в 20:28 и прибудет в 11:58. В обратном направлении – 6 и 8 марта – в 18:10 и вернется в Киеве в 08:40.

Поезд №168 Львов-Одесса будет курсировать 8 марта. Из Львова отправится в 9:40, прибудет в Одессу в 20:56. В обратном направлении рейс начнется в 9:37 и завершится в 21:05.

Из Одессы можно будет добраться в Черновцы на поезде №136. Рейс из Одессы назначен на 3,5,7 и 9 марта, из Черновцов – 4,6,8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы – в 10:00. В обратном направлении – 15:35 с прибытием в 10:01.

Также на буковинском направлении добавлен поезд №249/250 Киев-Черновцы, который будет оправляться из Киева 26 февраля, 1,5,7 и 9 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении 25 и 28 февраля, 4,6,8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Из Ровно в Луцк 8 марта отправится поезд №197/198 Киев-Коваль. Он отправится из столицы в 06:19 и прибудет в Ковель в 14:48. Из Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Кроме этого добавят поезд №72 Киев-Запорожье. Поеезд будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев – 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.

Также предусматривают поезд №779/780 Суммы-Киев-Винница. Он будет курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сумм в 05:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Суммы в 21:47.