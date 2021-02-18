БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1970 відвідувачів онлайн
Новини ВладаТранспорт
19 250 24
авто (3610) акциз (225) ВР (2528) законопроєкт (1545) податки (1986) євробляхи (101)

Рада поддержала льготные условия растаможки евроблях

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт

Рада поддержала льготные условия растаможки евроблях

Верховная Рада приняла за основу проекты законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4643-д в первом чтении проголосовали 259 народных депутатов, связанный с ним проект закона №4644-д поддержали 293 нардепа.

Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан "с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса".

В частности, изменениями в Налоговый кодекс предложено установить, что временно, в течение 180 дней со дня вступления их в силу, базой налогообложения налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины бывших в употреблении легковых автомобилей является сумма акцизного налога, которая рассчитывается по формуле, привязанной к объему двигателя и возрасту авто.

Например, для бензинового автомобиля возрастом до 5 лет и объемом двигателя 2000 куб. см ставка акцизного налога составит 500 евро. Рассчитанная по формуле максимальная ставка налога для дизельного автомобиля возрастом старше 15 лет и объемом двигателя 5000 куб. см составит 2750 евро.

При этом указанный временный режим не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше или имеют происхождение из страны- оккупанта.

В свою очередь изменениями в Таможенный кодекс сроком на 180 дней при оформлении б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты владельцем в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8500 грн).

Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может на протяжении полугода вывезти его за границу, предварительно уплатив в госбюджет те же 8500 грн, что позволит избежать штрафов на такое нарушение.

Как сообщалось, в Украине уже вводились льготы для растаможки импортных б/у автомобилей.

По данным Государственной фискальной службы, в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, собственники оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Тобто аферисти, які використали форс мажорні обставини, коли армії потрібен був хоч якийсь транспорт, скористались тим на свою користь, а тепер ще й наїпали всіх законослухняних плательщиків податків та чесних власників автівок.
Зате фопи, зє влада, ламає через коліно...
показати весь коментар
18.02.2021 15:59
+11
надо просто перестать платить налоги и ходить горло драть под ВР. А там глядишь, под выборы сторгуемся на половине от налогового долга
показати весь коментар
18.02.2021 15:41
+9
І скільки можна гратися з встановленням пільг на розмитнення б\в імпортних авто? Цим самим влада признає, що встановлені нею правила ввезення імпортних авто, є економічно не обгрунтовані, не мудрі, не зручні і не зрозумілі для громадян.
показати весь коментар
18.02.2021 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І скільки можна гратися з встановленням пільг на розмитнення б\в імпортних авто? Цим самим влада признає, що встановлені нею правила ввезення імпортних авто, є економічно не обгрунтовані, не мудрі, не зручні і не зрозумілі для громадян.
показати весь коментар
18.02.2021 15:39 Відповісти
Це тільки одне доказує: не виконуй закони, не плати податки, а іди під Верховну раду і тобі все простять.
показати весь коментар
19.02.2021 08:36 Відповісти
Ну и от меня так же ждите налоги...
показати весь коментар
18.02.2021 15:40 Відповісти
надо просто перестать платить налоги и ходить горло драть под ВР. А там глядишь, под выборы сторгуемся на половине от налогового долга
показати весь коментар
18.02.2021 15:41 Відповісти
опять конфетку подсовывают пока йух в зад засаживают
показати весь коментар
18.02.2021 15:47 Відповісти
Тобто аферисти, які використали форс мажорні обставини, коли армії потрібен був хоч якийсь транспорт, скористались тим на свою користь, а тепер ще й наїпали всіх законослухняних плательщиків податків та чесних власників автівок.
Зате фопи, зє влада, ламає через коліно...
показати весь коментар
18.02.2021 15:59 Відповісти
+100500
показати весь коментар
18.02.2021 20:28 Відповісти
Ставка 500 евро.... - это половина этого челленджера
показати весь коментар
18.02.2021 16:12 Відповісти
Так а чего так дешево то этот фольцик стоит?
показати весь коментар
18.02.2021 20:18 Відповісти
Кучка бляхеров опустила всю страну и плюс тех бляхеров,которые расстаможили по предыдущему закону.
показати весь коментар
18.02.2021 17:57 Відповісти
Причем самых упоротых бляхеров. Тех, которых по нормальному нужно было жестко наказывать
показати весь коментар
18.02.2021 20:29 Відповісти
Подождите, а с какого звиздеца большинство подоходный налог в полном обьеме оплачивать должны? Или ФОПы -полный размер ЕСВ? Аааа, патамуша они не орали еще под Офисом президента и Верховной радой? Охлос. Венесуэла. Украина.
показати весь коментар
18.02.2021 18:42 Відповісти
Аферисти аферистам пішли назустріч.
показати весь коментар
18.02.2021 18:45 Відповісти
Евробляхеры нагудели.
показати весь коментар
18.02.2021 20:27 Відповісти
снова полунедомеры вместо цивилизованного решения вопроса вменяемых тарифов на растаможку. ну-ну.
показати весь коментар
18.02.2021 21:23 Відповісти
Барига, тобі знову мало? коли ти вдавишся від свого жлобства?
показати весь коментар
19.02.2021 08:33 Відповісти
желание цивилизованных и справедливых налогов - признак барыги? Рада поддержала льготные условия растаможки евроблях - Цензор.НЕТ 3538
показати весь коментар
23.02.2021 16:54 Відповісти
Ждем на улицах снова кучу авто с европомоек с убитым чадащим двигателем. Один я не понимаю почему разрешена регистрация авто с Евро-2 а не Евро-4 -5? Ну и конечно никакого нормального контроля за техсостоянием авто даже во время первичной регистрации не будет.
У зеленых дыра в бюджете и они хотят ее заткнуть даже этими 500 еврами,а дальше хоть трава не гори. Похоже на наркоманию где главное любой ценой достать сегодня деньги на дозу,а что будет завтра-будет думать завтра.
Ну а о возрождение автопрома Украины-об этом можно забыть навсегда.
Какая глупая Рашка но смогла создать свой народный автомобиль,более половины стоимости которого создается в России(и рабочие места и зарплатыи налоги). Украина идет по пути тотальной деградации
показати весь коментар
18.02.2021 23:24 Відповісти
А почему молчишь про Жигули 1973 года, которых половина на улицах райнентров до сих пор ? Тебя не волнует, что они ниже евро-2 и люди не могут себе недорого купить импорт б/у а вынуждены выбрасывать дурные деньги за регистрационные жестяные номера, себестоимость которых меньше 50 грн ?
показати весь коментар
19.02.2021 00:18 Відповісти
Закон не имеет обратной силы даже если в ЕС запрещено продавать и производит авто ниже Евро5,торанее проданные и зарегестрированные авто Евро2 использовать можно. Так и в Украине:ранее зарегестрированные евро-2 использовать можно,но новая регистрация,растаможка:только от Евро4 и выше. При СССР на дорогах страны было в ДЕСЯТЬ раз меньше частного транспорта-и страна жила намного здоровее экономически чем современная Украина кторорая просто умирает доедая советское промышленное наследство. вас видимо это устраивает-вы не рассчитываете что ваши дети будут здесь шить.
При нормальной госполитике в Украине можно восстановить свое автопроизводство недорогих автомобилей для народа-как например недавно Ланосы производили-недорогие но качественные авто. С Нулевыми пошлинами на автомотлох об этом можно забыть. И о будущем Украины тоже
показати весь коментар
19.02.2021 00:29 Відповісти
Давайте тогда введем заградительные пошлины на телевизоры. Пусть у всех будет львовский "Электрон". Какое там ещё можно производство поднять за счёт граждан ? Зачем им выбор вообще ? Пусть по нормальной цене будут 1-2 модели отечественного производства, остальное дефицит по диким ценам. Ах-да, такое уже проходили в нерушимом, закончилось все лебединым озером.
показати весь коментар
19.02.2021 08:56 Відповісти
Це якийсь лютий пі..ць. Бариги що роблять бізнес на бляхах, вибили собі чергову пільгу. Пенсії платити нічим, а пільги роздають бугаям, що вміють взяти за горло.
показати весь коментар
19.02.2021 08:32 Відповісти
Який дурдом, немае більше чим занятися як діти, деревьяні у всьому по пояс.
показати весь коментар
19.02.2021 10:37 Відповісти
Критиканам всё не так. Наверное это порохоботики. Ваш Петр Алексеич за свое царювання так и не сподобимшись хоть что-то для народа сделать. Вот вас жаба и давить . Зеля в этом вопросе молодец, хотя можно было бы и меньше ставки сделать. Слава Україні! Далі буде...
показати весь коментар
19.02.2021 11:35 Відповісти
 
 