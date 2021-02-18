За строительную деятельность хотят ввести персональную ответственность

Министерство развития громад и территорий в рамках реформы градостроительства планирует ввести персональную ответственность архитекторов, представителей технического надзора, инженеров и госслужащих на всех этапах строительной деятельности.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По словам министра, реформа предусматривает не только либерализацию рынка и введение декларативного принципа получения разрешительно-регистрационных документов, но и введение персональной ответственности на всех этапах от предоставления исходных данных для разработки проекта и до ввода здания в эксплуатацию. Речь идет об архитекторах, представителях технического надзора, инженерах и также госслужащих.

Чернышов напомнил, что в конце прошлого года правительство приняло два постановления, которые позволили разблокировать строительный рынок и вернуть архитектурно-строительный контроль в правовое поле. Одно из постановлений возобновило контроль органов местного самоуправления за объектами класса последствий СС1 и СС2 в пределах 101-го населенного пункта, где сосредоточено 92% всего строительства в стране.

Другим постановлением была образована Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) - единственный центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в строительной сфере. На переходный период ГИАГ будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор за объектами класса последствий СС1, СС2 и СС3.

Кроме этого, Минрегион разработал концепцию законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дальнейшего реформирования системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, принятие которого станет завершением реформы в сфере градостроительной деятельности и позволит окончательно ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК).

Проект третьего постановления сейчас проходит процедуру согласования. Документ упростит осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и предоставление разрешительно-регистрационных услуг в строительстве, минимизирует коррупционные факторы при реализации полномочий соответствующими органами и снизит давление на бизнес через внесение изменений в критерии оценки риска их деятельности.