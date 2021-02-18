В Украине появится система реабилитации переболевших COVID-19
Новини БізнесЦензор Соціальна політика
В Украине на государственном уровне начали заниматься реабилитацией больных с COVID-19.
Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская на станице в Facebook.
Также она разместила соответствующий приказ Министерства здравоохранения.
"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - написала Голубовская.
В приказе, в частности, говорится о создании рабочей группы министерства "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".
Документ также редлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.
Будь ласка, зачекайте...