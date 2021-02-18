БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
636 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
1 390 2
МОЗ (1391) коронавірус (3209)

В Украине появится система реабилитации переболевших COVID-19

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

В Украине появится система реабилитации переболевших COVID-19

В Украине на государственном уровне начали заниматься реабилитацией больных с COVID-19.

Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская на станице в Facebook.

Также она разместила соответствующий приказ Министерства здравоохранения. 

"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - написала Голубовская.

В приказе, в частности, говорится о создании рабочей группы министерства "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".

Документ также редлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нескором будущем?
показати весь коментар
18.02.2021 14:41 Відповісти
Хорошо если бы была реальная программа с реальным финансированием. Нужно ещё понимать что иммунная система тоже требует подпитки А пока остаётся кушать чеснок и не болеть. Чего и всем желаю!
показати весь коментар
19.02.2021 01:33 Відповісти
 
 