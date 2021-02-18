"Нафтогаз" планирует вернуть статус крупнейшего оптового торговца газом, – Коболев

Группа "Нафтогаз" планирует вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа Украины.

Об этом глава компании Андрей Коболев заявил в ходе презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим увеличить компетенции в трейдинге, хотим вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики", – сказал глава компании.

По словам Коболева, в части поставки газа бытовым потребителям (населению) группа хочет занять долю не меньше 30% этого рынка, а также планирует выйти на рынки поставки электроэнергии и тепла.

Летом 2020 года глава ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович оценивал долю группы в промышленном сегменте поставки газа в 7%.

Как сообщалось, сейчас "Нафтогаз" занимает 9% рынка поставки газа для бытовых потребителей.



