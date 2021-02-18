Турецкий лоукост с апреля соединит Одессу и Стамбул

Турецкий лоукост Pegasus Airlines с 1 апреля запустит прямые регулярные рейсы между Одессой и Стамбулом.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, передает avianews.com.

Авиаперевозчик уже получил необходимое разрешение от турецких авиавластей и будет летать в стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Расписание является единым для всех дней недели. Самолет будет вылетать из Стамбула в 16:20 и прилетать в Одессу в 17:55. Обратный рейс запланирован из Одессы на 18:45 с прилетом в Стамбул в 20:20.

Pegasus Airlines уже открыл продажу билетов. Перелет из Одессы в Стамбул на самолете Pegasus Airlines обойдется в $95 с учетом перевозки только ручной клади. Билет с 20 кг багажа стоит $107.

Сейчас на линии Одесса-Стамбул представлены три авиакомпании: Turkish Airlines выполняет рейсы, SkyUp планирует вернуться на маршрут 26 февраля, МАУ – 29 марта.