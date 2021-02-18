До 2023 года отремонтируют 20 тысяч километров государственных дорог, – Криклий

В Министерстве инфраструктуры планируют восстановить до 2023 года включительно 20 тысяч километров дорог государственного значения.

Об этом заявил глава ведомтсва Владислав Криклий, отвечая на вопрос о планах на текущий год по развитию дорог, передает Укринформ.

"В этом году будем исходить из реального финансирования, которое будет заложено, но планируем амбициозные цифры... Но цель – до 2023 года включительно – чтобы 20 тысяч километров дорог государственного значения были восстановлены", – уточнил Криклий.

Напомним, "Укравтодор" в рамках реформы управления качеством в дорожной отрасли внедряет систему HMD-4 - программное обеспечение для приоритизации ремонтов и строительства дорог. Данную программу уже используют 122 правительства мира.