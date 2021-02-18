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купівля (1265) супермаркет (75) Антимонопольний комітет (1371) Фоззі-Фуд (12) Fozzy Group (22)

АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть супермаркетов "Фуршет" (обновлено)

Новини БізнесЦензор Рітейл Корпоративні відносини

АМКУ разрешил

Антимонопольный комитет дал разрешение ООО "Сильпо-Фуд" на приобретение активов сети супермаркетов "Фуршет".

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в релизе Комитета.

АМКУ установил, что совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%, а следовательно и предельных показателей, установленных статьей 12 закона "О защите экономической конкуренции".

Также Комитет выяснил, что задействованные товарные рынки в соответствующих территориальных границах достаточно высококонкурентны, а участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников задействованных региональных рынков.

При этом в АМКУ добавили, что участники концентрации отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, в которых доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

В частности была произведена оценка деятельности участников концентрации в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смиле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

"АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение", – подвели итоги в комитете. 

Ранее сообщалось, что "Сильпо-Фуд" планирует непосредственно приобрести контроль над объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса, и которые находятся у группы "Фуршет" на праве собственности и на праве пользования.

ООО "Сильпо-Фуд" развивает сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо" и входит в состав Fozzy Group бизнесменов Владимира Костельмана, Романа Чигиря и Олега Сотникова.

Как сообщалось, в конце января Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ДП "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет" Игоря Баленко. Поставщики сети получили письмо о приостановке выплат.

"Фуршет" — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. На пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около $160 млн. На конец 2017 года владелец сети Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

В 2019 году Баленко сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Жаль, "Сильпо" с накруткой цен давно зажралось, а тут еще конкуренция с ними падает
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18.02.2021 11:05
+1
Та да, а их « акции» просто смешные..
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18.02.2021 11:50
+1
Если честно, "Фуршет" вообще на дно упал, да и цены там выше были. А так да - меньше конкуренции не есть хорошо...
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18.02.2021 15:24
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Жаль, "Сильпо" с накруткой цен давно зажралось, а тут еще конкуренция с ними падает
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18.02.2021 11:05 Відповісти
В чем проблема - открой свою сеть супермаркетов, и будешь торговать без накруток, себе в убыток "Сильпо" покупает сеть супермаркетов "Фуршет" - Цензор.НЕТ 1974
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18.02.2021 12:23 Відповісти
Если честно, "Фуршет" вообще на дно упал, да и цены там выше были. А так да - меньше конкуренции не есть хорошо...
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18.02.2021 15:24 Відповісти
В радіусі 500м від мене є Сільпо, АТБ, Екомаркет, Фуршет (Фора в процесі зведення будівлі). Фуршет подобався тим, що був під боком. Хоча одвічні 2 працюючі каси з 12- бісили.
І я не розумію, як будуть існувати 2 Сільпо у безпосередній близькості одне від одного.
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19.02.2021 07:53 Відповісти
Не обязательно все магазины Фуршет станут Сильпо. Если рядом есть Сильпо, то он Фуршетом и останется, а там, где нет, то може превратиться в Сильпо. А может все Фуршеты Фуршетами и останутся, будут открываться новые Фуршеты. Это уже какую стратегию выберет руководство.
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Ниче АТБ быстро поставит на место.
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18.02.2021 22:18 Відповісти
там же позиционирование чуть другое, чем атб. типа фора - "для бедных гастроном", "сильпо" - миддл, фоззи - для опта. атб изначально - 80 позиций ширпотреба высокооборачиваемого. оно всё рыночное же, тут нечего пенять - пройди дальше и купи дешевле, увы, вот так.
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19.02.2021 01:16 Відповісти
Та да, а их « акции» просто смешные..
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18.02.2021 11:50 Відповісти
Мережа Фуршет була слабкувата.Видно власник тупо рвав і не інвестував в бізнес.Ну й криза само собою
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18.02.2021 18:11 Відповісти
в нашей стране, АМКУ когда нибудь, что нибудь запрещает? задолбали уже!!!!! Все вокруг уже Ахметова, Коломойского и прочих гандонов!!!!
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19.02.2021 09:08 Відповісти
 
 