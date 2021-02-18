Украина начнет вакцинацию с AstraZeneca, – Степанов

Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина24", передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute", - сказал он.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину к концу недели.

"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - сказал он.

По его словам, вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, в то же время Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Напомним, 15 февраля, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Украина получила информацию от COVAX о поставках производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в І-ІІ квартале 2021 года. Ожидается, что уже в феврале в Украину прибудет полмиллиона доз.

Всего Украина заключила контракты на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса, которые разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Напомним, украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19.