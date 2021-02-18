С марта в Украине начнут дорожать билеты на поезда

В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.

"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", - сказал министр.

При этом он отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.

Напомним, "Укрзализныця" договорилась с ООО "Вог ритейл", которое предоставляет питание в поездах "Интерсити" и "Интерсити+", об угощении чаем или кофе пассажиров в случае задержки поездов. При этом, эта услуга будет доступна в "Интерсити+" в случае задержки на 30 минут и более. Об этом стюард будет сообщать повагонно, чтобы не создать толпу.