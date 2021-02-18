Стартовый "промышленный безвиз" затронет все сферы промышленности, – Петрашко

Комплексный процесс заключения "промышленного безвиза" происходит по трем секторам промышленной продукции: низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины.

Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, после успешного признания от Евросоюза относительно первых трех секторов, успешная практика будет распространена на все остальные виды промышленности, передает пресс-служба ведомства.

"Подгодовка к подписанию "промышленного безвиза" – это сложный и комплексный подход. К переговорам подключены до 10 органов центральной власти, которые координируются Минэкономики. Это органы метрологии, аккредитации, Госпродпотребслужбы с рыночным наблюдением, Минприроды относительно экологическиих вопросов и Минэнергетики", – отметил министр.

По его словам, уже проведено 15 предварительных оценочных миссий.

"Наше задание – чтобы оценочная миссия уехала с пониманием, что у нас система правильно урегулирована, что есть оборудование и возможность оценки, что наши органы соответствуют системе оценки ЕС", – добавил Петрашко.

Также он напомнил, что продукция, изготовленная в Украине, когда попадает на рынок ЕС, требует повторной сертификации, но с "промышленным безвизом" все будет происходить проще. Украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Напомним, в декабре 2020 года Украина договорилась с Европейским Союзом о подписании Соглашения АССА (так называемого "промышленного безвиза") для некоторых видов продукции с добавленной стоимостью.

"С 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении их дальнейшей либерализации... Но мы много сделали для того, чтобы не только обновление Соглашения дало свой результат, но и для того, чтобы мы получили возможность признания нашей продукции, документов, которые выдают наши государственные органы. В частности, мы договорились о подписании Соглашения АССА, так называемого "промышленного безвиза", по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью – это низковольтная оборудования, электромагнитное оборудование, машины и механизмы", – рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что благодаря этому произведенная в Украине продукция указанных категорий, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, получит беспрепятственный доступ на рынок ЕС.