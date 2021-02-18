Нацкомиссия одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу на 7,5%

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 апреля тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, или на 7,5%.

Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт-ч", ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно обоснованию об одобрении проекта соответствующего постановления НКРЭКУ, основанием для повышения тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,5 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель".

В то же время Нацкомиссия по предложению "Укрэнерго" отказалась включить в тариф 11,35 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "Гарантированного покупателя" в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией.

Нацкомиссия аргументировала это решение тем, что средства в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф "Укрэнерго", но проценты я не вижу возможности не включить", ‒ констатировал Тарасюк.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" предлагало с 1 апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 41% до – 414,66 грн за МВт-ч для покрытия расходов на обслуживание кредитов госбанков и дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу".

В свои расчеты оператор закладывал дефицит в сумме 1,23 млрд грн для погашения предоставленных 10,25 млрд грн кредитов от государственных банков, а также дефицит средств в размере 11,35 млрд грн на выплаты в 2021 году производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу, кроме частных домохозяйств.

Напомним, НКРЭКУ с января 2020 года снизила тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).