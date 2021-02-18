Украинцы чаще всего жалуются на непродовольственные товары и услуги ЖКХ

В 2020 году в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей поступило более 20,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей.

Об этом говорится в релизе Службы.

Отмечается, что наибольшее количество (41,5%) потребителей жаловалось на качество непродовольственных товаров. Также большое количество обращений (29,5%) касалось качества жилищно-коммунальных услуг. 5,1% потребителей были недовольны качеством продовольственных товаров.

В 2020 году Госпотребслужба проверила безопасность товаров, предоставления услуг (работ) на сумму более 72,8 млн грн. Предупреждено приобретение и использование населением недоброкачественных продовольственных, непродовольственных товаров и услуг (работ) на сумму более 35,6 млн грн. Потребителям возвращено 10,2 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

"Каждый имеет право на получение качественных и безопасных товаров и услуг. Уже сейчас мы работаем над упрощением процедуры защиты прав для потребителей. Речь идет, прежде всего, об эффективной коммуникации в digital", - отмечает глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.