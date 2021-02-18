Кабмин обнародовал постановление о продлении карантина до конца апреля
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Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений до 30 апреля 2021 года, установив на всей территории страны "желтый уровень" эпидемиологической опасности.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №104 от 17 февраля обнародовано на правительственном портале.
Согласно документу, новые карантинные ограничения вступят в силу с 24 февраля, кроме разрешения проводить матчи профессиональных спортивных команд с участием болельщиков, которое начинает действовать с 18 февраля. В этот день в Киеве состоится футбольный матч "Динамо" - "Брюгге"
Как сообщалось, в целом новым постановлением 24 февраля продлено действие ограничений, которые действуют сейчас. При этом разрешено несколько увеличить количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа баров и ресторанов до 24:00.
Кроме того, постановлением введено ограничение цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр (с НДС) для религиозных организаций до 31 марта.
Как сообщалось, по решению Кабинета министров с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. В частности, была запрещена работа ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). После его окончания по всей стране действуют ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.
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