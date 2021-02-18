Экспорт муки упадет в 2,5 раза из-за роста цен на пшеницу, – ассоциация

Производство в Украине пшеничной муки по итогам 2020/2021 маркетингового года (МГ) снизится на 9,7%, до 1,96 млн тонн, а экспорт упадет в 2,5 раза и составит менее 130 тыс. тонн из-за роста цен на пшеницу.

Об этом сообщил директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский на конференции AgriForum.

"Объем производства муки из года в год на протяжении десятилетия снижается. Это даже с учетом теневого рынка, который оценивается в 25-30%. По текущему году я думаю, что объемы производства будут близки к 2 млн тонн муки пшеничной, которая составляет более 95% в производстве", - отметил Рыбчинский, передает Интерфакс-Украина.

Рыбчинский также указал на рост экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в 2020 году, который вырос в натуральном выражении на 3,8%, до 10,8 тыс. тонн, а в денежном на 13,8% – до $198 млн. При этом импорт данной продукции вырос за тот же период на 19,2%, до 3,1 тыс. тонн в натуральном выражении и на 24% – до $101,3 млн в денежном.

Эксперт отметил, что в Украине ежегодно закрывается несколько десятков предприятий-производителей муки, в основном расположенных в сельской местности. По словам Рыбчинского, большинство данных производств являются бюджетообразующими для своих населенных пунктов, так как цикл производства муки обеспечивает работой до 100 человек.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых в 2020/21 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн.