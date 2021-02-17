Пасынок Кернеса стал совладельцем крупного подрядчика властей Харькова по ремонту дорог

Совладельцам харьковского ООО "Паркинг+" стал пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса – Родион Гайсинский.

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передают Наші гроші.

На Гайсинского переписали долю уставного капитала фирмы, которая ранее была оформлена на Олега Гончара и часть доли, которая была оформлена на Вячеслава Блинкина. В итоге доля Гайсинского в уставном капитале составила более 5 млн грн (11,24%).

Олег Гончар был человеком очень близким к окружению Геннадия Кернеса. Например, летал на отдых вместе мэром Харькова и был совладельцем ООО "Полифарм". Эта фирма до недавнего времени была владельцем рынка "Солли" на Северной Салтовке в Харькове, который теперь также принадлежит Родиону Гайсинскому.

Также недавно среди соучредителей фирмы "Паркинг +" появилась Любовь Фионова (4,82%). На нее записана оставшаяся часть доли, которая ранее была оформлена директора фирмы Вячеслава Блинкина.

Бенефициаром "Паркинг+" по-прежнему указан гонконгский офшор Dragon investment development limited (83,94%), владельцем которого является гражданин Малайзии, проживающий в Швейцарии, Тан Джин Ли.

В 2007-2010 годах владельцем и руководителем "Паркинг+" был Владимир Чумаков, который в 2010 году стал директором Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Именно этот Департамент, как заказчик, раздал несколько миллиардов гривен подрядов ООО "Паркинг+" за последние десять лет.

По данным "Прозорро" и "Вестника госзакупок", с 2010 года "Паркинг+" получило заказов более чем 2,7 млрд грн.

Как сообщалсь, в сентябре 2019 года Родион Гайсинский стал владельцем нескольких фирм, которым принадлежит недвижимость сразу нескольких рынков Харькова. Сейчас он учредитель ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007", ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт" и ООО "Фонтэн".

Также Родион Гайсинский владеет фирмой "Inter Tech Praha s.r.o." в Чехии вместе дочерью Владимира Чумакова - Анной Чумаковой.



