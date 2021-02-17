Фонд гарантирования вернул контроль над обанкротившимся банком экс-нардепа от "Батькивщины"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 февраля возобновит выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Банк Велес" по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов.

"Это стало возможным после восстановления Фондом контроля над этим банком и обновления записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о пребывании АО "Банк Велес" в процедуре прекращения под контролем уполномоченного лица, которому Фонд делегировал свои полномочия ликвидатора банка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Верховный суд оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес".

При этом Нацбанк подчеркивал, что механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого было принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации, не предусмотрен законодательством Украины. Поэтому деятельность банка восстановлена не будет.

Кроме того, НБУ напоминал, что банк "Велес" был выведен с рынка из-за нарушений в сфере финмониторинга, а также рассказывал о схемах по выводу капиталов через банк за границу на $166 млн. Кроме того, регулятор сообщал, что предотвратил попытку банка "Велес" на основании фиктивных документов вывести за рубеж около $460 млн

Напомним, иск с требованием отменить решение НБУ о ликвидации банка "Велес" подавал его крупнейший акционер – бывший депутат Верховной Рады 7-го созыва от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщына" Константин Бондарев.

Банк "Велес" (ранее - "Витчизна", "Корн") основан в 1994 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (305,57 млн грн) банк занимал 109-е место среди 127 действовавших в стране банков.