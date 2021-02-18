Банки уволили за год 5 тысяч сотрудников, – НБУ

В 2020 году количество работников в банковских учреждениях уменьшилось на 5 тыс. человек.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на конец 2020 года количество штатных сотрудников в банках составляло 128 тыс. человек, передает Finbalance.

При этом в "Приватбанке" работает 25,5% всех банковских сотрудников, в остальных государственных банках – еще 35,4%, в иностранных банках – 35,2%, в частных украинских банковских заведениях – 31,9%.

"В четвертом квартале (2020 года, – ред.) банки, за исключением частных, продолжлили увольнять работников, больше всего – иностранные банки", – отмечают в НБУ.

По данным регулятора, в 2019 году количество сотрудников банков не изменилось (133 тыс.), в 2018 году – сократилось на 2 тысячи (с 135 тыс. на начало года).