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Комиссия Кабмина продлила расследование против импорта свежих роз

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Комиссия Кабмина продлила расследование против импорта свежих роз

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) продлила на шесть месяцев антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину поворотно-откидных механизмов для оконных и балконных дверных блоков происхождением из Турции и на три месяца – спецрасследование импорта срезанных свежих роз из любых стран.

Согласно объявлениям в газете "Урядовый курьер", соответствующие решения МКМТ приняла на заседании 15 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Комиссия возбудила расследование в отношении оконно-дверной фурнитуры из Турции в феврале прошлого года по инициативе ООО "Аксор Индастри", а в отношении роз – в мае прошлого года по инициативе ООО "Аскания-Флора".

По данным Госстата, в июле-октябре 2020 года импорт роз в Украину составил 21,5 млн штук на $3,05 млн. Основными экспортерами этой продукции были Эквадор – 10,42 млн шт. на $1,46 млн, Колумбия – 4,52 млн на $0,63 млн, Кения – 2,76 млн на $0,49 млн и Нидерланды – 3,76 млн на $0,46 млн.

Импорт фурнитуры по коду 8302 41 из Турции составил в июле-октябре 2020 года 1,13 тыс. тонн на $3,72 млн, тогда как экспорт в эту страну – 0,7 тонн на $2,4 тыс. В целом Украина за указанный период импортировала таких товаров на $31,88 млн, экспортировала на $12,46 млн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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