Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров на заседании в среду, 17 февраля, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, общая сумма доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда в 2021 год зап ланирована в сумме 495,5 млрд грн.

При этом собственные доходы ПФ (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,96 млрд грн, из которых 293,89 млрд грн – сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Финансирвание Пенсионного фонда за счет средств государственного бюджета предусмотрено в сумме 195,32 млрд грн, из которых на: уплату единого взноса за отдельные категории лиц – 27,98 млрд грн; финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – 167,34 млрд грн.

В том числе 145,26 млрд грн из госбюджета направят на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам, 21,72 млрд грн – на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, что на 16,73 млрд грн меньше, чем в 2020 году, 360 млн грн – на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых за счет средств государственного бюджета, по решению суда.

В Минсоцполитики отмечают, что решение учитывает повышение выплат:

65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет

повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

проведение перерасчета пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (индексация).

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Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".