Застройщик получил согласование на строительство ТРЦ возле метро "Арсенальная" через суд
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Окружной административный суд Киева обязал Министерство культуры согласовать компании "Войткон" проектную документацию по объекту "Реставрация нежилого здания Музыкальная студия со складом лит. "Б" с приспособлением под многофункциональный комплекс и строительство многофункционального комплекса с паркингом по ул. Ивана Мазепы, 1 в Печерском районе столицы.
Об этом свидетельствует решение суда от 10 февраля, пишут Наші гроші.
Суд установил, что в декабре 2016 года Минкульт одобрил "Войткону" историко-градостроительное обоснование (ИГО) "Реконструкция зданий целостного имущественного комплекса с реставрацией и приспособлением памятника национального значения Николаевские ворота с прилегающими зданиями под торгово-культурный центр по ул. Ивана Мазепы, 1".
В дальнейшем 22 ноября 2018 года фирма обратилась к министерству с просьбой согласовать проект градостроительных преобразований, разработанный на основании указанного ИГО. Однако, никакой реакции от Минкульта не получила. В октябре 2020 года "Войткон" повторно обратился к Минкульту с аналогичной просьбой.
В ответ Минкульт сообщил, что, согласно Порядка признания границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест (Порядок №318), разработку проектной документации на новое строительство в исторических ареалах населенных мест необходимо осуществлять с учетом требований утвержденного в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана (ИАОП). А поскольку в Киеве ИАОП не утвержден, то отсутствуют основания для согласования проектной документации фирмы.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что Минкульт противоправно отказал ООО "Войткон", поскольку, по мнению суда, это согласование фирма получила еще в 2018 году по принципу молчаливого согласия.
При этом ОАСК со ссылкой на отсутствие должным образом утвержденных границ исторического ареала Киева решил, что у Министерства культуры отсутствуют основания считать, что объект находится в пределах исторического ареала.
ООО "Войткон" является собственником участка площадью 1,12 га по ул. И. Мазепы, 1. Соседний участок площадью 0,81 га по этому же адресу находится в собственности ООО "Дженерал Коммерс".
По данным Градостроительного кадастра, в 2010 году на эти участки были выданы градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства на них многофункционального административно-общественного комплекса с апартаментами и паркингом, с реконструкцией и реставрацией с приспособлением памятника архитектуры Николаевские ворота с прилегающими зданиями (1846-1850).
Согласно данным управляющей компании "А-девелопмент", вместе с реставрацией Николаевских ворот на этом месте планируется построить многоуровневую крытую галерею под стеклянным куполом, а также новый ТРЦ и офисное здание.
Собственниками ООО "Войткон" является ОАО "ЗНВКИФ "Ритейл Капитал" и ООО "КУА "ЮДП Эссет Менеджмент", которое действует от своего имени и за счет ПЗНВИФ "Городской квартал".
По данным Госреестра юрлиц, конечным бенефициарным владельцем ЗНВКИФ "Ритейл Капитал" является совладелец Fozzy Group Владимир Костельман.
Собственниками ООО "КУА "ЮДП Эссет Менеджмент" является Богдан Кабанец (49,95%), ООО "Ролвуд Оил" (9,99%), Константин Костенко (9,99%), Виктор Цикалюк (6,7%), Ирина Джигринюк (6,69%), Владимир Долгополов (9,99%) и Мария Синичкина (6,69%).
Кабанчик - бывший директор Центрального офиса продаж девелоперской компании UDP. Мажоритарным владельцем UDP является бизнесмен Василий Хмельницкий, но управляет им его бизнес-партнер, экс-владелец обанкротившегося банка "Хрещаник" Андрей Иванов.
Собственниками ООО "Дженерал Коммерс" является Владимир Долгополов (49,75%), кипрская компания "АБ ГРУПП Холдингз (Кипр) Лимитед" (5%) и АО "ЗНВКИФ" Ларам Систем" (15,55%).
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